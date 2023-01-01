Молода фінансово-технологічна організація, створена з баченням обслуговування спільноти, яка не має банківських послуг і не має банківських послуг, на основі програми фінансової інклюзії та моделі внутрішніх грошових переказів, яку проводить Резервний банк Індії (RBI).

Вебсайт: instantmudra.net

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