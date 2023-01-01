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Gallup

Gallup

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Вебсайт: gallup.com

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Розкрийте весь потенціал своїх людей і організації. Ми допомагаємо керівникам удосконалити стратегії своїх співробітників і клієнтів за допомогою аналітики, порад і навчання.

Вебсайт: gallup.com

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