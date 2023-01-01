Gickon — це платформа прогнозування досвіду співробітників і аналітики людей, яка дозволяє професіоналам з управління персоналом і бізнес-лідерам отримувати інформацію та покращувати процес прийняття стратегічних рішень.

Вебсайт: glickon.com

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