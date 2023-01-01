BerniePortal® — це комплексний HRIS, який дозволяє малим і середнім підприємствам оптимізувати роботу з персоналом, покращити досвід співробітників і витрачати більше часу на розбудову бізнесу, який їм подобається.

Вебсайт: bernieportal.com

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