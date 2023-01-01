Twitch — це служба потокового відео в прямому ефірі, якою керує Twitch Interactive, дочірня компанія Amazon. Сайт, представлений у червні 2011 року як допоміжний продукт потокової платформи загального інтересу Justin.tv, насамперед зосереджується на прямих трансляціях відеоігор, включаючи трансляції кіберспортивних змагань, на додаток до музичних трансляцій, творчого контенту, а останнім часом, " у реальному житті». Вміст на сайті можна переглядати в прямому ефірі або через відео на вимогу. Популярність Twitch затьмарила популярність його загального інтересу. У жовтні 2013 року веб-сайт мав 45 мільйонів унікальних глядачів, а до лютого 2014 року він вважався четвертим за величиною джерелом пікового інтернет-трафіку в Сполучених Штатах. У той же час материнську компанію Justin.tv було перейменовано в Twitch Interactive, щоб показати зміну фокусу – Justin.tv було закрито в серпні 2014 року. Того місяця сервіс був придбаний Amazon за 970 мільйонів доларів США, який пізніше призвело до впровадження синергії з службою передплати компанії Amazon Prime. Пізніше Twitch придбала Curse, оператора онлайн-спільнот відеоігор, і представила засоби для покупки ігор через посилання на потоки разом із програмою, яка дозволяє стримерам отримувати комісійні від продажу ігор, у які вони грають. До 2015 року у Twitch було понад 1,5 мільйона мовників і 100 мільйонів глядачів на місяць. Станом на 2017 рік Twitch залишався провідним сервісом потокового відео для відеоігор у США та мав перевагу над YouTube Gaming. Станом на травень 2018 року він мав 2,2 мільйона мовників щомісяця та 15 мільйонів активних користувачів щодня, із приблизно мільйоном одночасних користувачів. Станом на травень 2018 року у Twitch було понад 27 000 партнерських каналів.

Вебсайт: twitch.tv

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Twitch». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.