Amazon.com, Inc., є американською багатонаціональною технологічною компанією, розташованою в Сіетлі, штат Вашингтон. Amazon зосереджується на електронній комерції, хмарних обчисленнях, цифровій потоковій передачі та штучному інтелекті. Вважається однією з «великої четвірки» технологічних компаній разом із Google, Apple і Facebook. Його називають «однією з найвпливовіших економічних і культурних сил у світі», а також найдорожчим брендом у світі. Amazon відомий тим, що підриває добре розвинені галузі через технологічні інновації та масовий масштаб. Це найбільший у світі онлайн-ринок, постачальник послуг штучного інтелекту, платформа для трансляцій у прямому ефірі та платформа хмарних обчислень за показниками доходу та ринкової капіталізації. Amazon є найбільшою інтернет-компанією за доходами у світі. Це другий за величиною приватний роботодавець у Сполучених Штатах і одна з найдорожчих компаній світу. Amazon була заснована Джеффом Безосом у Белв’ю, штат Вашингтон, 5 липня 1994 року. Компанія починала як онлайн-ринок книг, але розширилася до продажу електроніки, програмного забезпечення, відеоігор, одягу, меблів, їжі, іграшок та ювелірних виробів. У 2015 році Amazon випередив Walmart як найдорожчий роздрібний продавець у Сполучених Штатах за ринковою капіталізацією. У 2017 році Amazon придбала Whole Foods Market за 13,4 мільярда доларів США, значно збільшивши присутність Amazon як фізичного роздрібного продавця. У 2018 році Безос оголосив, що його служба дводенної доставки Amazon Prime перевищила 100 мільйонів передплатників у всьому світі. Amazon розповсюджує завантаження та потокове передавання відео, музики та аудіокниг через свої дочірні компанії Prime Video, Amazon Music, Twitch і Audible. Amazon також має видавничий підрозділ Amazon Publishing, кіно- та телестудію Amazon Studios і дочірню компанію хмарних обчислень Amazon Web Services. Він виробляє споживчу електроніку, включаючи пристрої для читання електронних книг Kindle, планшети Fire, Fire TV і пристрої Echo. Крім того, придбання Amazon включає Ring, Twitch, Whole Foods Market і IMDb. Серед різних суперечок компанію критикували за надмірне технологічне спостереження, гіперконкурентну та вимогливу культуру праці, ухилення від сплати податків та антиконкурентну практику.

Вебсайт: amazon.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Amazon.com». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.