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Xilinx

Xilinx

xilinx.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Xilinx (зараз є частиною AMD) є винахідником FPGA, програмованих SoC, а тепер і ACAP, і пропонує найдинамічнішу технологію обробки в галузі.

Вебсайт: xilinx.com

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