Xilinx (зараз є частиною AMD) є винахідником FPGA, програмованих SoC, а тепер і ACAP, і пропонує найдинамічнішу технологію обробки в галузі.

Вебсайт: xilinx.com

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