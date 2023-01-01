Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «NVIDIA GeForce NOW» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

GeForce NOW миттєво перетворює майже будь-який ноутбук, настільний комп’ютер, Mac, телевізор SHIELD, пристрій Android, iPhone або iPad на ігрову комп’ютерну систему, про яку ви завжди мріяли. Миттєво грайте в найвимогливіші комп’ютерні ігри та легко грайте на своїх пристроях.

Вебсайт: play.geforcenow.com

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