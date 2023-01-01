WebCatalog
AlternativeIn

AlternativeIn

alternativein.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AlternativeIn» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

AlternativeIn дозволяє знаходити програми та програмне забезпечення для Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android, планшетів Android, веб-програм, онлайн, планшетів Windows тощо, рекомендуючи альтернативи для програм, які ви вже знаєте.

Вебсайт: alternativein.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AlternativeIn». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

AlternativeTo

AlternativeTo

alternativeto.net

Nirvana

Nirvana

nirvanahq.com

SharewareOnSale

SharewareOnSale

sharewareonsale.com

timeanddate.com

timeanddate.com

timeanddate.com

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

iMore

iMore

imore.com

9to5Mac

9to5Mac

9to5mac.com

Ninox

Ninox

ninox.com

Pop

Pop

pop.com

myHomework

myHomework

myhomeworkapp.com

Principal Task

Principal Task

principaltask.com

iCloud Contacts

iCloud Contacts

icloud.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності