AlternativeIn дозволяє знаходити програми та програмне забезпечення для Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android, планшетів Android, веб-програм, онлайн, планшетів Windows тощо, рекомендуючи альтернативи для програм, які ви вже знаєте.

Вебсайт: alternativein.com

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