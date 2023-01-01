Principal Task

Основне завдання — це програмне забезпечення зі списком справ без складності. Доступний на всіх ваших пристроях — Mac або Windows, Android або iPhone — він готовий у будь-який час, коли вам потрібно оновити свій список або надолужити пропущене.

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