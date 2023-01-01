Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «myHomework» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

myHomework — це цифровий додаток для планування учнів, за допомогою якого учні можуть керувати своїм шкільним життям онлайн. MyHomework, доступний на iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Windows і в Інтернеті, замінює традиційний студентський планувальник або паперовий шкільний щоденник чудовим досвідом на ваших улюблених пристроях.

Вебсайт: myhomeworkapp.com

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