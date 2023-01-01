NimbleWork (раніше Digité) – провідний B2B SaaS-постачальник продуктів і рішень для спільної адаптивної роботи та управління проектами на основі ШІ.

Вебсайт: nimblework.com

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