Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Harvestr» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Успіх продукту для B2B SaaS, що швидко розвивається Harvestr — це комплексна платформа для керування продуктами, на якій команди всієї організації співпрацюють, створюючи успішні продукти.

Вебсайт: harvestr.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Harvestr». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.