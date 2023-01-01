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SPCE

SPCE

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Вебсайт: spce.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SPCE» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи практичну інформацію про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікавлених сторін як усередині країни, так і з боку покупців, які потребують узгодження. 3. Багато вмісту, яким можна поділитися в процесі продажу. SP_CE зазвичай використовується компаніями B2B для маркетингу, продажів і успіху клієнтів. За допомогою платформи ви можете: – Створювати ЦИФРОВІ КІМНАТИ між вашою організацією та іншими – Безпечно ОБМІНЯТИСЯ КОНТЕНТОМ і співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами, дотримуючись вимог – Отримувати ДІЙСНУ ІНФОРМАЦІЮ для подальших дій і прийняття рішень на основі даних У SP_CE ви керуєте всім процесом покупця в B2B . Налаштуйте спеціальні місця для своїх продуктів або клієнтів і відстежуйте процес від першої точки контакту до підписання угоди та далі. Насолоджуйтесь такими функціями, як: - Показовий зал продуктів, який демонструє силу вашої пропозиції - Просте перетягування будівельних блоків, щоб легко створювати красиві виставкові зали в масштабі - Інформаційна панель і сповіщення про залучення клієнтів - Спільні завдання між вами та клієнтом - Спільні документи з аркушів продуктів і контрактів - Інтерактивна відеозустріч із розумними планами - Інтелектуальна хронологія - Записані, транскрибовані та проаналізовані за допомогою штучного інтелекту зустрічі - Відеоповідомлення - Шаблони процесів продажів, за допомогою яких ваші торгові представники працюють миттєво - Високоякісний захист і конфіденційність - CRM, Zoom і Teams інтеграція - Управління рівнем доступу - публічний, зареєстрований або приватний простори

Категорії:

Business
Digital Sales Room Software
Sales Enablement Software

Вебсайт: spce.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SPCE». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Showpad

Showpad

showpad.com

Highspot

Highspot

highspot.com

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Allego

Allego

allego.com

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Qwilr

Qwilr

qwilr.com

envivo.io

envivo.io

envivo.io

Mozilla Hubs

Mozilla Hubs

hubs.mozilla.com

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Vartana

Vartana

vartana.com

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