WebCatalog

haeppie

haeppie

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: haeppie.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «haeppie» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

haeppie створено для відділів продажів і успіху клієнтів. Перетворіть подорожі покупців на більший дохід і отримайте всіх осіб, які приймають рішення, на одній сторінці з Haeppie Sales Spaces. Створюйте персоналізовані та інтерактивні простори, які закривають більше угод за лічені секунди. Централізуйте шляхи покупців за допомогою одного посилання. Повна інтеграція з вашою CRM (Hubspot, Pipedrive,) робить роботу з haeppie досить швидкою та легкою для всіх. Поділіться інформацією про подальші дії після демонстрації, адаптацію або інформацію про угоди одним клацанням миші та інтегруйте всі наявні матеріали з інструментів, які ви вже використовуєте.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення AI Sales Assistant
Програмне забезпечення для цифрових продажів

Вебсайт: haeppie.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «haeppie». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Cloze

Cloze

cloze.com

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Gong.io

Gong.io

gong.io

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

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Drift

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oppwiser

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Salesrobot

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