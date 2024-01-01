haeppie створено для відділів продажів і успіху клієнтів. Перетворіть подорожі покупців на більший дохід і отримайте всіх осіб, які приймають рішення, на одній сторінці з Haeppie Sales Spaces. Створюйте персоналізовані та інтерактивні простори, які закривають більше угод за лічені секунди. Централізуйте шляхи покупців за допомогою одного посилання. Повна інтеграція з вашою CRM (Hubspot, Pipedrive,) робить роботу з haeppie досить швидкою та легкою для всіх. Поділіться інформацією про подальші дії після демонстрації, адаптацію або інформацію про угоди одним клацанням миші та інтегруйте всі наявні матеріали з інструментів, які ви вже використовуєте.

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Вебсайт: haeppie.com

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