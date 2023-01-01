Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на нове покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого надання захоплюючих, орієнтованих на дані досвіду, які зустрічають покупців там, де вони є, з необхідною інформацією, і все це персоналізовано відповідно до їхньої індивідуальної подорожі клієнта. Folloze, заснований у 2013 році двома менеджерами з маркетингу, які на власні очі спостерігали, як змінюються B2B купівля та продаж, з гордістю обслуговує деякі з найбільших і найуспішніших брендів B2B сьогодні, зокрема такі компанії, як Cisco, FireEye, Google, Okta та Workday.

Вебсайт: folloze.com

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