AppEQ — це платформа Customer 360, яка дозволяє командам, орієнтованим на обліковий запис, у відділах продажів, успіху та підтримки в компаніях B2B SaaS легко отримувати інформацію про обліковий запис у своїх існуючих програмах.

Вебсайт: appeq.ai

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