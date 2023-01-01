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Cloud Academy

Cloud Academy

cloudacademy.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Хочете пройти сертифікацію в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud Platform? Хочете отримати більше знань про DevOps, контейнеризацію або безсерверний режим? У Cloud Academy ми допомагаємо вам освоїти найважливіші технології хмарних обчислень, щоб отримати навички, необхідні для підвищення вашої кар’єри та зарплати.

Вебсайт: cloudacademy.com

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