Хочете пройти сертифікацію в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud Platform? Хочете отримати більше знань про DevOps, контейнеризацію або безсерверний режим? У Cloud Academy ми допомагаємо вам освоїти найважливіші технології хмарних обчислень, щоб отримати навички, необхідні для підвищення вашої кар’єри та зарплати.

Вебсайт: cloudacademy.com

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