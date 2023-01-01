Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Wistia» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Wistia Inc. — компанія з програмного забезпечення для відео, розташована в Кембриджі, штат Массачусетс. Wistia надає послуги відеохостингу для компаній із функціями аналітики та маркетингу. Станом на 2017 рік, як стверджується, 300 000 компаній використовують Wistia. Станом на 2018 рік у Wistia працювало 87 співробітників.

Вебсайт: wistia.com

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