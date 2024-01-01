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Brightcove

Brightcove

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Вебсайт: brightcove.com

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Brightcove, Inc. (Nasdaq: BCOV) — це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення в Бостоні, штат Массачусетс і розробляє онлайн-платформу відео.

Вебсайт: brightcove.com

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