Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Brightcove» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Brightcove, Inc. (Nasdaq: BCOV) — це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення в Бостоні, штат Массачусетс і розробляє онлайн-платформу відео.

Вебсайт: brightcove.com

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