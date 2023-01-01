Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DigitalOcean» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

DigitalOcean, Inc. – американський постачальник хмарної інфраструктури зі штаб-квартирою в Нью-Йорку з центрами обробки даних по всьому світу. DigitalOcean надає розробникам хмарні сервіси, які допомагають розгортати та масштабувати програми, що працюють одночасно на кількох комп’ютерах. Станом на січень 2018 року DigitalOcean була третьою за величиною хостинговою компанією у світі з точки зору кількості комп’ютерів, що виходять на Інтернет.

Вебсайт: digitalocean.com

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