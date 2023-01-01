AT&T Inc. — американська багатонаціональна холдингова компанія, зареєстрована в штаті Делавер, але зі штаб-квартирою в Whitacre Tower у центрі Далласа, штат Техас. Це найбільша у світі телекомунікаційна компанія та найбільший постачальник мобільних телефонних послуг у США.

Вебсайт: att.com

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