Послуга оренди хмарної ІТ-інфраструктури: потужне обладнання, 99,9% SLA, оплата по мірі використання, центри обробки даних по всьому світу, підтримка в реальному часі, офіс у Нідерландах. Serverspace.io - провайдер хмарних послуг.

Вебсайт: serverspace.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Serverspace». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.