WebCatalog
Serverspace

Serverspace

serverspace.io

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Serverspace» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Послуга оренди хмарної ІТ-інфраструктури: потужне обладнання, 99,9% SLA, оплата по мірі використання, центри обробки даних по всьому світу, підтримка в реальному часі, офіс у Нідерландах. Serverspace.io - провайдер хмарних послуг.

Вебсайт: serverspace.io

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