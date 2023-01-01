Instapaper — це служба створення закладок, яка дозволяє зберігати веб-контент, щоб його можна було «прочитати пізніше» на іншому пристрої, такому як електронний рідер, смартфон або планшет. Сервіс був заснований у 2008 році Марко Арментом і має близько 2 мільйонів користувачів станом на кінець 2011 року. У квітні 2013 року Марко продав контрольний пакет Betaworks, а в середині 2016 року Pinterest придбав компанію. У липні 2018 року право власності на Instapaper було передано від Pinterest новоствореній компанії Instant Paper, Inc. Перехід завершився 6 серпня 2018 року.

Вебсайт: instapaper.com

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