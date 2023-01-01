Funimation Global Group, LLC — американська розважальна компанія, яка спеціалізується на дубляжі та розповсюдженні східноазійських медіа, особливо японського аніме. Компанію заснували Ген Фукунага та його дружина Сінді за фінансової підтримки Деніела Коканогера та його родини, які стали інвесторами компанії. Funimation, що базується у Флауер-Маунді, штат Техас, є одним із провідних дистриб’юторів аніме та інших іноземних розважальних товарів у Північній Америці. Він має ліцензії на популярні серіали, такі як Dragon Ball, One Piece, Yu Yu Hakusho, My Hero Academia, Attack on Titan, Fairy Tail, Black Clover, Fruits Basket, Assassination Classroom, Cowboy Bebop, Tokyo Ghoul і Code Geass та багато інших. . Funimation була придбана Navarre Corporation 11 травня 2005 року; у квітні 2011 року Navarre продала Funimation групі інвесторів, до якої входив Fukunaga, за 24 мільйони доларів. З 2017 по 2019 роки Sony Pictures Entertainment (через Sony Pictures Television) володіла 95% акцій компанії, а з 2019 року Sony Group Corporation керує компанією через спільне підприємство двох своїх підрозділів: Sony Pictures Entertainment (через Sony Pictures Television) і Sony Music Entertainment Japan (через Aniplex).

Вебсайт: funimation.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Funimation». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.