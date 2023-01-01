Підвищення продуктивності вашої команди починається тут. Plecto — це єдина повноцінна платформа підвищення ефективності бізнесу, яка поєднує візуалізацію ключових показників ефективності в реальному часі, гейміфікацію та інструменти навчання в одному потужному рішенні.

Вебсайт: plecto.com

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