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Plecto

Plecto

plecto.com

Користуватися вебзастосунком

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Підвищення продуктивності вашої команди починається тут. Plecto — це єдина повноцінна платформа підвищення ефективності бізнесу, яка поєднує візуалізацію ключових показників ефективності в реальному часі, гейміфікацію та інструменти навчання в одному потужному рішенні.

Вебсайт: plecto.com

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