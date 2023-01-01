Єдина CRM, яка гарантує успіх у сфері нерухомості. Платформа Brivity — це ваше комплексне CRM-система з нерухомістю та програмне рішення, що заощаджує час, щоб розвивати бізнес, залишатися в курсі вашої бази даних і укладати більше угод.

Вебсайт: brivity.com

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