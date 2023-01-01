Не дозволяйте коду клею застрягти. Ви використовуєте програми та бази даних сторонніх розробників для ведення свого бізнесу. Використовуйте Buildable, щоб налаштовувати, підключати та розширювати їх саме так, як вам потрібно. Усі використовують мови програмування, які ви знаєте та любите.

Вебсайт: buildable.dev

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