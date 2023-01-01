WebCatalog
Buildable

Buildable

buildable.dev

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Buildable» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Не дозволяйте коду клею застрягти. Ви використовуєте програми та бази даних сторонніх розробників для ведення свого бізнесу. Використовуйте Buildable, щоб налаштовувати, підключати та розширювати їх саме так, як вам потрібно. Усі використовують мови програмування, які ви знаєте та любите.

Вебсайт: buildable.dev

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