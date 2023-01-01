SkyFi надає доступ до супутникових зображень і відео високої роздільної здатності на вимогу кожному, хто має доступ до смартфона, планшета чи комп’ютера.

Вебсайт: skyfi.com

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