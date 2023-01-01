Нотаріальне засвідчення дає змогу завіряти нотаріус онлайн будь-де та будь-коли з нотаріусами, доступними 24 години на добу, без вихідних за допомогою комп’ютера, планшета чи смартфона. Простіше. Розумніше. Безпечніше.

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