WebCatalog
Dentally

Dentally

dentally.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Dentally» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Провідне на ринку хмарне рішення для швидшого та простішого керування стоматологічною практикою. Розроблено у співпраці зі стоматологами. Dentally дозволяє вам працювати з будь-якого місця, оптимізувати практику та звільнити дорогоцінний час.

Вебсайт: dentally.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Dentally». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

DenGro

DenGro

dengro.com

Crucial Human

Crucial Human

crucialhuman.com

ChurchSuite

ChurchSuite

churchsuite.com

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

Dt.Dental

Dt.Dental

dtdental.co

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

Libertify

Libertify

libertify.com

JetBrains Space

JetBrains Space

jetbrains.com

Notarize

Notarize

notarize.com

Dubsado

Dubsado

dubsado.com

Chargify

Chargify

chargify.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності