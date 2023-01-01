Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «run.events» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

run.events is a global AI-powered SaaS enterprise management software for professional event and conference organizers. The solution is designed to be easy to set up and use, a cloud-based event management platform that contains enterprise management capabilities and event management components with a powerful mobile app solution available on all today’s platforms. The platform allows clients to create valuable in-person experiences, grow influential communities and expand their brands, while providing services for event sourcing, registration, event marketing, travel management, lead scanning, and ROI reports. It’s fair to assume that run.events will become the only software solution you need to run your line of business.

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Вебсайт: run.events

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