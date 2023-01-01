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run.events

run.events

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: run.events

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

run.events is a global AI-powered SaaS enterprise management software for professional event and conference organizers. The solution is designed to be easy to set up and use, a cloud-based event management platform that contains enterprise management capabilities and event management components with a powerful mobile app solution available on all today’s platforms. The platform allows clients to create valuable in-person experiences, grow influential communities and expand their brands, while providing services for event sourcing, registration, event marketing, travel management, lead scanning, and ROI reports. It’s fair to assume that run.events will become the only software solution you need to run your line of business.

Категорії:

Business
Event Management Platforms

Вебсайт: run.events

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «run.events». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

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