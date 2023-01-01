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Accelevents

Accelevents

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Вебсайт: accelevents.com

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Відкрийте для себе єдину просту у використанні платформу для керування подіями корпоративного рівня. Подивіться, як ми можемо допомогти вам з наступною віртуальною, гібридною або особистою подією. Accelevents, універсальне рішення для керування віртуальними, гібридними та особистими подіями, унікальним чином поєднує в собі можливості корпоративного рівня з простотою використання, щоб оптимізувати процес планування заходів. Наша платформа, якій довіряють 12 500 організацій у всьому світі, втілює вашу стратегію заходів у життя завдяки цілодобовій підтримці клієнтів, розширеній безпеці даних і широкому спектру функцій. За допомогою Accelevents організатори заходів можуть: - Створити веб-сайт події за лічені хвилини. - Легко створіть програму подій, яка автоматично об’єднує спікерів і сесії. - Адаптуйте процес реєстрації та продажу квитків відповідно до своїх унікальних потреб. - Пропонуйте різноманітні способи оплати, включаючи кредитні картки та виставлення рахунків. - Розгортання опцій допомоги та самостійної реєстрації. - Легко створюйте та друкуйте професійні значки. - Допоможіть експонентам захопити та кваліфікувати потенційних клієнтів. - Підтримуйте напружений графік відвідувачів і персоналу заходів за допомогою простих програм для проведення заходів. - Транслюйте контент у прямому ефірі за допомогою нашої внутрішньої студії мовлення або бажаного постачальника аудіо/відео. - Керуйте експонентами та спонсорами в масштабі. - Підсилюйте залучення відвідувачів за допомогою мереж на основі ШІ, гейміфікації тощо. - Отримайте детальну інформацію про ефективність події за допомогою комплексної аналітики.

Вебсайт: accelevents.com

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