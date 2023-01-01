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TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

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TherapyNotes™ — це провідне онлайн-програмне забезпечення EHR, управління практикою та виставлення рахунків, розроблене для спеціалістів із поведінкових захворювань. Спростіть керування практикою, щоб зосередитися на догляді за пацієнтами.

Вебсайт: therapynotes.com

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