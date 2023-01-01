Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DrChrono» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Хмарна EHR DrChrono, програмне забезпечення для виставлення рахунків за медичне обслуговування та послуги RCM повністю оснащені вашою практикою та дозволяють забезпечити оптимальний догляд за пацієнтами.

Вебсайт: drchrono.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DrChrono». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.