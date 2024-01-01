WebCatalog

Akooda

Akooda

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: akooda.co

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Akooda» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Akooda Enterprise Search відкриває статистичні дані за допомогою Generative AI пошуку для всього підприємства. Нова пошукова й аналітична система на основі штучного інтелекту виходить за рамки надання результатів, пропонуючи контекст, аналіз і глибоке розуміння вашої організації. Створений для легкої роботи з різноманітними типами даних, форматами та джерелами, Akooda Enterprise Search надає відповіді, які є релевантними та відповідають контексту.

Категорії:

Business
Enterprise Search Software

Вебсайт: akooda.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Akooda». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Guru

Guru

getguru.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Algolia

Algolia

algolia.com

Happeo

Happeo

happeo.com

Yext

Yext

yext.com

Glean

Glean

glean.com

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Coveo

Coveo

coveo.com

Cludo

Cludo

cludo.com

Site Search 360

Site Search 360

sitesearch360.com

SearchStax

SearchStax

searchstax.com

Вам також може сподобатися

Google Scholar

Google Scholar

google.com

nuclia

nuclia

nuclia.com

Rasgo

Rasgo

rasgoml.com

Komo

Komo

komo.ai

Lexii.ai

Lexii.ai

lexii.ai

Ranker

Ranker

ranker.com

Yahoo Search

Yahoo Search

yahoo.com

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

CloudNine

CloudNine

cloudnine.com

PimEyes

PimEyes

pimeyes.com

RankAtom

RankAtom

rankatom.com

Gleen AI

Gleen AI

gleen.ai

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.