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Akooda Enterprise Search відкриває статистичні дані за допомогою Generative AI пошуку для всього підприємства. Нова пошукова й аналітична система на основі штучного інтелекту виходить за рамки надання результатів, пропонуючи контекст, аналіз і глибоке розуміння вашої організації. Створений для легкої роботи з різноманітними типами даних, форматами та джерелами, Akooda Enterprise Search надає відповіді, які є релевантними та відповідають контексту.

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Вебсайт: akooda.co

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