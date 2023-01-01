WebCatalog

Speechnotes

Speechnotes

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: speechnotes.co

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Speechnotes» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Перетворення мовлення в текст – голосовий набір і транскрипція. Робіть нотатки за допомогою голосу безкоштовно або автоматично транскрибуйте аудіо- та відеозаписи на місці. Безпечний, точний і надзвичайно швидкий.

Вебсайт: speechnotes.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Speechnotes». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Transcribe

Transcribe

transcribe.wreally.com

SpeechText.AI

SpeechText.AI

speechtext.ai

Cockatoo

Cockatoo

cockatoo.com

Beey

Beey

beey.io

SpeechTexter

SpeechTexter

speechtexter.com

Transkriptor

Transkriptor

transkriptor.com

PlayHT

PlayHT

play.ht

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

Vowel

Vowel

vowel.com

Narakeet

Narakeet

narakeet.com

FakeYou

FakeYou

fakeyou.com

Rev

Rev

rev.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності