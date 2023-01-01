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AssemblyAI

AssemblyAI

assemblyai.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Отримайте доступ до потужних моделей штучного інтелекту для транскрипції та розуміння мовлення Наш простий API надає моделі ШІ для розпізнавання мовлення, виявлення мовця, підсумовування мовлення тощо. Ми спираємося на останні найсучасніші дослідження ШІ, щоб запропонувати готові до виробництва, масштабовані та безпечні моделі ШІ за допомогою простого API. Використовується тисячами проривних стартапів і десятками глобальних підприємств для виконання критично важливих завдань.

Вебсайт: assemblyai.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AssemblyAI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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