AssemblyAI

Отримайте доступ до потужних моделей штучного інтелекту для транскрипції та розуміння мовлення Наш простий API надає моделі ШІ для розпізнавання мовлення, виявлення мовця, підсумовування мовлення тощо. Ми спираємося на останні найсучасніші дослідження ШІ, щоб запропонувати готові до виробництва, масштабовані та безпечні моделі ШІ за допомогою простого API. Використовується тисячами проривних стартапів і десятками глобальних підприємств для виконання критично важливих завдань.

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