Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для розпізнавання голосу - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для розпізнавання голосу перетворює розмовну мову на текст за допомогою алгоритмів розпізнавання мовлення. Він служить різним цілям, допомагаючи людям з обмеженими можливостями, живлячи автомобільні системи, підтримуючи військові операції та полегшуючи бізнес-диктат. Крім того, він перетворює аудіо- та відеофайли на текст, що використовується в процесах обслуговування клієнтів, охорони здоров’я та юридичної документації. Підприємства використовують програмне забезпечення для розпізнавання голосу, щоб покращити спілкування, перевівши взаємодію в керований формат даних з можливістю пошуку. Передові рішення включають технології штучного інтелекту та біометричного розпізнавання голосу. Деякі пропонують API або веб-сервіси для бездоганної інтеграції з веб-сторінками чи іншим програмним забезпеченням, наприклад інструментами кол-центру. Щоб бути включеним до категорії розпізнавання голосу, продукт має: * Підтримка різних природних мов за допомогою повних словників і моделей розпізнавання. * Увімкніть створення документів і обмін ними за допомогою тексту, перетвореного за допомогою розпізнавання голосу. * Обробляйте різноманітні формати аудіо- та відеофайлів. * Забезпечте оновлення мовних моделей і дозвольте покращити словниковий запас, керований користувачем. * Запропонуйте адаптивні функції для транскрибування галасливого мовлення. * Знімайте інформацію з телефонів, портативних диктофонів або мобільних пристроїв.