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Програмне забезпечення для розпізнавання голосу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для розпізнавання голосу перетворює розмовну мову на текст за допомогою алгоритмів розпізнавання мовлення. Він служить різним цілям, допомагаючи людям з обмеженими можливостями, живлячи автомобільні системи, підтримуючи військові операції та полегшуючи бізнес-диктат. Крім того, він перетворює аудіо- та відеофайли на текст, що використовується в процесах обслуговування клієнтів, охорони здоров’я та юридичної документації. Підприємства використовують програмне забезпечення для розпізнавання голосу, щоб покращити спілкування, перевівши взаємодію в керований формат даних з можливістю пошуку. Передові рішення включають технології штучного інтелекту та біометричного розпізнавання голосу. Деякі пропонують API або веб-сервіси для бездоганної інтеграції з веб-сторінками чи іншим програмним забезпеченням, наприклад інструментами кол-центру. Щоб бути включеним до категорії розпізнавання голосу, продукт має: * Підтримка різних природних мов за допомогою повних словників і моделей розпізнавання. * Увімкніть створення документів і обмін ними за допомогою тексту, перетвореного за допомогою розпізнавання голосу. * Обробляйте різноманітні формати аудіо- та відеофайлів. * Забезпечте оновлення мовних моделей і дозвольте покращити словниковий запас, керований користувачем. * Запропонуйте адаптивні функції для транскрибування галасливого мовлення. * Знімайте інформацію з телефонів, портативних диктофонів або мобільних пристроїв.

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Otter

Otter

otter.ai

Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...

Jasper

Jasper

jasper.ai

Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.

SpeechTexter

SpeechTexter

speechtexter.com

Конвертер мовлення в текст. Продиктуйте своїм голосом. Безкоштовна веб-програма для введення тексту голосом. Підтримується понад 70 різних мов!

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

Перетворення мовлення в текст – голосовий набір і транскрипція. Робіть нотатки за допомогою голосу безкоштовно або автоматично транскрибуйте аудіо- та відеозаписи на місці. Безпечний, точний і надзвичайно швидкий.

Krisp

Krisp

krisp.ai

Насолоджуйтеся HD-голосом без фонового шуму та луни під час віддалених зустрічей, подкастів і записів. Krisp запобігає шуму, що відволікає увагу, підвищуючи продуктивність і професіоналізм.

Notta

Notta

notta.ai

Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.

Resemble.ai

Resemble.ai

resemble.ai

Використовуйте AI Voice Generator від Resemble, щоб безкоштовно клонувати свій голос! Створюйте голос штучного інтелекту, який звучить по-справжньому, за допомогою програми Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.

Jammable

Jammable

jammable.com

Створюйте обкладинки штучного інтелекту зі своїми улюбленими голосами! Платформа №1 для створення високоякісних обкладинок AI за лічені секунди!

Hour One

Hour One

hourone.ai

Створіть відеоконтент штучного інтелекту менш ніж за 15 хвилин. Перетворіть будь-який текст, слайди чи підказку на професійне відео під керівництвом ведучого за лічені хвилини. Будь-якою мовою

AssemblyAI

AssemblyAI

assemblyai.com

Отримайте доступ до потужних моделей штучного інтелекту для транскрипції та розуміння мовлення Наш простий API надає моделі ШІ для розпізнавання мовлення, виявлення мовця, підсумовування мовлення тощо. Ми спираємося на останні найсучасніші дослідження ШІ, щоб запропонувати готові до виробництва, ма...

Gladia

Gladia

gladia.io

Розкрийте весь потенціал своїх даних за допомогою транскрипції штучного інтелекту, транскрипції та додатків аудіорозвідки за допомогою єдиного API.

Shownotes

Shownotes

shownotes.io

Створіть цільову сторінку з підсумком, 7 балами та пам’ятною цитатою. Транскрибуйте аудіофайл за допомогою Whisper. Транскрибуйте французьку, німецьку, китайську та багато інших. Перетворіть свої думки на публікацію в блозі. Підтримує Youtube, Spotify, Spreaker і Buzzsprout. Підтримує аудіо фор...

OpenAI

OpenAI

openai.com

OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

Людський інтелект для підприємств. Розуміння розмов Symbl.ai і генеративна технологія штучного інтелекту розкриває весь потенціал людських розмов – для досягнення ваших цілей.

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI — це платформа, яка використовує вдосконалені інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії хоста штучного інтелекту.

Jupitrr

Jupitrr

jupitrr.com

Jupitrr — це AI Video Maker, який допомагає творцям створювати контент-маркетингові відео в 10 разів швидше за рахунок автоматизації роботи з редагування відео, наприклад створення відеоматеріалів, створення субтитрів, автоматичне обрізання та багато іншого!

Deepgram

Deepgram

deepgram.com

Вбудуйте Voice AI у свої програми. Від стартапів до NASA API Deepgram використовуються для транскрипції та розуміння мільйонів аудіохвилин щодня. Швидко, точно, масштабовано та економічно ефективно. Усе, що потрібно розробникам для впевненого створення та швидшої доставки.

SpeechAce

SpeechAce

speechace.com

У SpeechAce ми прагнемо допомогти тим, хто вивчає мову, покращити свої розмовні здібності за допомогою універсальної технології розпізнавання мовлення. Ми розробили перший у світі API розпізнавання мовлення, який не лише допомагає тим, хто вивчає мову, оцінити свої розмовні навички, але й точно визн...

Phonexia

Phonexia

phonexia.com

Phonexia — це інноваційна чеська компанія-розробник програмного забезпечення, заснована в 2006 році з метою розкрити голосовий потенціал за допомогою голосових біометричних даних і технологій розпізнавання мовлення. Завдяки тісним стосункам із відомою дослідницькою групою мовлення в Технологічному у...

Speech to Note

Speech to Note

speechtonote.com

Speech To Note — це інструмент розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту, який миттєво перетворює промовлене аудіо в текст. Наш інструмент використовує вдосконалену технологію перетворення мови в текст, щоб транскрибувати ваші слова у стислі резюме, які ви можете редагувати або ділитися. ...

SpeechFlow

SpeechFlow

speechflow.io

SpeechFlow — це передовий інструмент перетворення мовлення в текст, який надає підприємствам і окремим особам неперевершену точність і ефективність. Наша передова технологія штучного інтелекту забезпечує точну транскрипцію аудіо- та відеовмісту в письмовий текст, підтримуючи до 14 мов, крім англійсь...

ArtPro

ArtPro

artpro.com

ArtPro — це програмне забезпечення для керування інвентаризацією творів мистецтва, призначене для каталогізації, архівування, відстеження, обміну та зберігання творів мистецтва в Інтернеті.

Waanee AI

Waanee AI

waanee.ai

Waanee.ai зосереджено на розробці платформи-агрегатора штучного інтелекту для створення утиліт для взаємодії з клієнтами. Waanee.ai розробляє платформу-агрегатор штучного інтелекту для створення утиліт для взаємодії з клієнтами. Платформа забезпечує плавний перехід між різними генеративними моделям...

CrystalSound

CrystalSound

crystalsound.ai

CrystalSound — це настільна програма, яка використовує технологію штучного інтелекту, яка допомагає усунути всі небажані шуми та відволікання під час дзвінків, записів і онлайн-зустрічей. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і найсучаснішим функціям CrystalSound може усувати фоновий шум, луну, ефекти ви...

PromptSmart

PromptSmart

promptsmart.com

PromptSmart — це телесуфлер, який стежить за вашим голосом, допомагаючи створювати відео чи презентації. PromptSmart — це перша в історії програма телесуфлера з розпізнаванням голосу — найдосконаліший інструмент публічних виступів! Запуск у серпні 2014! PromptSmart народився з пристрасті до публіч...

AI Voice Detector

AI Voice Detector

aivoicedetector.com

AI Voice Detector — це інструмент перевірки голосу, який допомагає виявити автентичність і відфільтрувати голоси, створені ШІ. Він пропонує користувачам душевний спокій і захист від маніпуляцій зі звуком, дезінформації, голосового шахрайства та плагіату під час усного оцінювання. * AI Voice Detecto...

DeepAI

DeepAI

deepai.org

Інструменти штучного інтелекту для творчих людей від природи

Voiceitt

Voiceitt

vocitec.com

Voiceitt — це відзначений нагородами стартап із розпізнавання мовлення та соціальне підприємство, яке розробило власну технологію автоматичного розпізнавання мовлення (ASR), яка перетворює нестандартні шаблони мовлення в чітке мовлення в режимі реального часу, дозволяючи дітям і дорослим із серйозни...

Vatis Tech

Vatis Tech

vatis.tech

Революційне розпізнавання мовлення з надзвичайною точністю та доступною ціною. API Vatis Tech надає вдосконалену технологію перетворення мовлення в текст, яка автоматично перетворює аудіо- та відеофайли в текст із точністю понад 95% за допомогою власних алгоритмів глибокого навчання розпізнавання м...

U-Capture

U-Capture

uniphore.com

Uniphore — одна з найбільших B2B компаній, що базуються на штучному інтелекті — перевірена десятиліттями, створена для масштабування та розроблена для підприємств. Компанія забезпечує бізнес-результати в багатьох галузевих вертикалях і найбільших глобальних розгортаннях. Uniphore впроваджує штучний ...

Thirdlane

Thirdlane

thirdlane.com

Розробник платформ і рішень VoIP PBX і уніфікованих комунікацій для компаній, постачальників послуг Інтернет-телефонії та операторів кол-центру.

Spellex

Spellex

spellex.com

Spellex пропонує програмні рішення для перевірки орфографії, диктування та допоміжних технологій, надаючи клієнтам Spellex інноваційні продукти та послуги світового рівня.

SpeechWrite

SpeechWrite

speechwrite.com

SpeechWrite — це повний постачальник рішень, що спеціалізується на рішеннях для робочого процесу, цифровому диктуванні, розпізнаванні голосу та рішеннях PDF. Практична технологія SpeechWrite, складна, але проста, дозволяє покращити робоче середовище та просто працювати розумніше. Тісно співпрацююч...

SoundHound AI

SoundHound AI

soundhound.com

Як провідний інноватор розмовного інтелекту, ми пропонуємо незалежну платформу голосового штучного інтелекту, яка дозволяє компаніям у різних галузях надавати своїм клієнтам найкращий у своєму класі досвід спілкування. Побудована на основі власних технологій Speech-to-Meaning® і Deep Meaning Underst...

Recordator

Recordator

recordator.com

Recordator.com — це швидке та просте рішення для тих, хто хоче записувати свої дзвінки з чудовою якістю. Він працює на будь-якому мобільному пристрої та операторі, не вимагаючи жодного налаштування.

Recognosco

Recognosco

recognosco.com

SDK розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту використовує нейронні мережі та технологію глибокого навчання. Створено для партнерів. * Використання непрямого підходу - інноваційних технологій без конкуренції з нашими партнерами * Великий ринок і мовне покриття по всьому світу * Гнучке роз...

Picovoice

Picovoice

picovoice.ai

Picovoice — це наскрізна платформа для додавання голосу до будь-чого на ваших умовах. Прискорення впровадження голосового ШІ через інновації. Picovoice повертає підприємствам контроль за допомогою точної, приватної та швидкої голосової технології штучного інтелекту, яка працює на пристрої, мобільни...

Datch

Datch

datch.io

Datch — це платформа, яка використовує штучний інтелект для збору дуже деталізованих, структурованих даних, орієнтованих на людину, і водночас надає інформацію про активи для прийняття рішень і управління ресурсами. Наша мета полягає в тому, щоб глибоко усунути дефіцит доступності, надавши дані та а...

CueMe

CueMe

cueme.com

CueME — це найкращий у світі більярдний додаток для пошуку людей для особистої гри або практично на будь-якому рівні змагань в одиночних, парних і турнірах. Грайте з ким завгодно з усього світу за допомогою відео CueME, технології підрахунку балів і рейтингу. Граючи, ви будете вигравати фішки CueME ...

Voxpow

Voxpow

voxpow.com

Перетворення мовлення в текст на основі машинного навчання. Прямо на вашому веб-сайті та безкоштовно. Voxpow підтримує вашу глобальну базу користувачів, розпізнаючи понад 100 мов і варіантів.

Dictanote

Dictanote

dictanote.co

Ми допомагаємо користувачам підвищити продуктивність за допомогою голосового введення! Dictanote — це сучасна програма для нотаток із вбудованою інтеграцією мовлення в текст, яка полегшує вам голосове введення нотаток понад 50 мовами. Voice In – це розширення chrome для перетворення мовлення в тек...

Spokestack

Spokestack

spokestack.io

Spokestack — це потужна платформа бібліотек із відкритим вихідним кодом і надійних служб, які дозволяють зробити ваше програмне забезпечення повністю голосовим, включаючи: * Автоматичне розпізнавання мовлення * Виявлення голосової активності * Будильне слово * Синтез мовлення * Спеціальний голос * ...

Jotengine

Jotengine

jotengine.com

Jotengine робить розмови та зустрічі більш продуктивними, перетворюючи їх на аудіотранскрипцію та субтитри до відео.

Flipner AI

Flipner AI

flipner.com

Flipner AI — це інтелектуальний інструмент для перетворення голосу в текст і центр вмісту, який перетворює аудіофрагменти на готові до публікації статті та слугує швидким помічником для написання. Штучний інтелект Flipner представляє революційний підхід до створення тексту, що дозволяє авторам без ...

Dubber

Dubber

dubber.net

Dubber — це уніфіковане хмарне рішення для запису дзвінків і голосового штучного інтелекту для дотримання нормативних вимог, продажів і обслуговування. Повністю сумісне рішення для запису дзвінків від Dubber можна ввімкнути одним клацанням миші, і його можна нескінченно масштабувати в хмарі без жод...

Dictalogic

Dictalogic

dictalogic.com

Dictalogic надає спеціалізовані модулі, включаючи аудіо в текст, мову в текст, розмову в текст і делегування завдань — все це на одній інформаційній панелі. * Лише аудіо: традиційний аудіодиктант, під час якого аудіо записується та надсилається розшифровувачу, який може перебувати будь-де (зокрема,...

Cochl

Cochl

cochl.ai

Cochl — це дослідницький стартап, який зосереджується на технології машинного прослуховування. Ми надаємо звукову систему штучного інтелекту для розробників і компаній, щоб надати їхнім продуктам і послугам здатність слухати, як людина.

ai|coustics

ai|coustics

ai-coustics.com

ai|coustics є піонером у розробці інноваційних аудіоалгоритмів, заснованих на моделях штучного інтелекту та глибокого навчання, і фундаментально покращує можливості покращення аудіомовлення в цифровій комунікації та медіаконтенті.

Scribbl

Scribbl

scribbl.co

Змініть свої враження від зустрічей за допомогою Scribbl – найкращого інструменту на основі ШІ для підвищення продуктивності та співпраці. Попрощайтеся з нотатками та прийміть нову еру ефективних зустрічей. Scribbl легко фіксує, транскрибує та записує ваші зустрічі, гарантуючи, що ви ніколи не пропу...

Philips SpeechLive

Philips SpeechLive

speechlive.com

Philips SpeechLive — це хмарне рішення для диктування, транскрипції та розпізнавання мовлення. Це допомагає авторам переходити від мови до тексту швидше, ніж будь-коли раніше. SpeechLive має повне наскрізне шифрування з багатофакторною автентифікацією за допомогою хмарних служб Microsoft Azure. Наш...

Crescendo

Crescendo

crescendo.com

Корпорація Crescendo Systems є провідним розробником систем документації, цифрового диктування, обробки голосу, транскрипції та керування документообігом для медичних, юридичних, правоохоронних і страхових секторів.

Altered

Altered

altered.ai

Altered — це аудіоредактор наступного покоління, який інтегрує численні технології голосового штучного інтелекту в зручну програму для створення високоякісного голосового контенту для різних галузей, зокрема для подкастерів, студій відеоігор та електронного навчання.

VoxSciences

VoxSciences

voxsci.com

VoxSciences перетворює вашу голосову пошту на текст і доставляє її на ваш мобільний телефон як текстове (SMS) повідомлення та/або як електронний лист.

Synth

Synth

usesynth.com

Synth — це комплексне рішення на базі штучного інтелекту для керування та використання ділових розмов. Synth транскрибує, перекладає та аналізує всі ваші дзвінки – будь то дзвінки про продажі, внутрішні чи зовнішні зустрічі, дзвінки в кол-центр і взаємодія зі службою підтримки клієнтів. Synth також ...

Kukarella

Kukarella

kukarella.com

Зробіть голос за кадром із ідеальною чіткістю звуку, темпом, інфікацією та вимовою. На Kukarella ви можете спробувати найкращі нейронні голоси ШІ. Усі комерційні права включені. Kukarella пропонує доступ до понад 800 голосів штучного інтелекту 130 мовами та акцентами, які підходять для комерційного...

LumenVox

LumenVox

lumenvox.com

LumenVox є провідним постачальником мовних технологій операторського рівня для організацій у всьому світі. Як частина Capacity, LumenVox перетворює досвід клієнтів за допомогою технології розпізнавання мовлення та автентифікації голосу на основі штучного інтелекту. ДНК LumenVox базується на 20-річн...

Speechlogger

Speechlogger

speechlogger.com

Speech Logger — це веб-програмне забезпечення для розпізнавання мовлення та перекладу голосу, яке включає автоматичну пунктуацію, автоматичне збереження, мітки часу, можливість редагування в тексті, транскрипцію аудіофайлів, параметри експорту тощо. * Speechlogger — це інструмент, призначений для а...

Talkatoo

Talkatoo

talkatoo.com

Talkatoo заново винаходить диктант для медичних працівників. Незалежно від того, чи працюєте ви у ветеринарії чи медицині, Talkatoo — це програмне рішення для перетворення мови в текст. Talkatoo сумісний як з Windows, так і з Mac, працює в будь-якому полі, яке можна вводити (включаючи PIM та EHR), і...

Speechmatics

Speechmatics

speechmatics.com

Speechmatics є провідним світовим експертом у сфері мовленнєвого інтелекту, який поєднує останні досягнення в галузі штучного інтелекту та машинного навчання, щоб розкрити бізнес-цінність людського мовлення. Компанії використовують Speechmatics у всьому світі, щоб точно розуміти та транскрибувати лю...

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