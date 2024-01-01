Програмне забезпечення для розпізнавання голосу - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для розпізнавання голосу перетворює розмовну мову на текст за допомогою алгоритмів розпізнавання мовлення. Він служить різним цілям, допомагаючи людям з обмеженими можливостями, живлячи автомобільні системи, підтримуючи військові операції та полегшуючи бізнес-диктат. Крім того, він перетворює аудіо- та відеофайли на текст, що використовується в процесах обслуговування клієнтів, охорони здоров’я та юридичної документації. Підприємства використовують програмне забезпечення для розпізнавання голосу, щоб покращити спілкування, перевівши взаємодію в керований формат даних з можливістю пошуку. Передові рішення включають технології штучного інтелекту та біометричного розпізнавання голосу. Деякі пропонують API або веб-сервіси для бездоганної інтеграції з веб-сторінками чи іншим програмним забезпеченням, наприклад інструментами кол-центру. Щоб бути включеним до категорії розпізнавання голосу, продукт має: * Підтримка різних природних мов за допомогою повних словників і моделей розпізнавання. * Увімкніть створення документів і обмін ними за допомогою тексту, перетвореного за допомогою розпізнавання голосу. * Обробляйте різноманітні формати аудіо- та відеофайлів. * Забезпечте оновлення мовних моделей і дозвольте покращити словниковий запас, керований користувачем. * Запропонуйте адаптивні функції для транскрибування галасливого мовлення. * Знімайте інформацію з телефонів, портативних диктофонів або мобільних пристроїв.
Запит на новий застосунок
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Jasper
jasper.ai
Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер мовлення в текст. Продиктуйте своїм голосом. Безкоштовна веб-програма для введення тексту голосом. Підтримується понад 70 різних мов!
Speechnotes
speechnotes.co
Перетворення мовлення в текст – голосовий набір і транскрипція. Робіть нотатки за допомогою голосу безкоштовно або автоматично транскрибуйте аудіо- та відеозаписи на місці. Безпечний, точний і надзвичайно швидкий.
Krisp
krisp.ai
Насолоджуйтеся HD-голосом без фонового шуму та луни під час віддалених зустрічей, подкастів і записів. Krisp запобігає шуму, що відволікає увагу, підвищуючи продуктивність і професіоналізм.
Notta
notta.ai
Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.
Resemble.ai
resemble.ai
Використовуйте AI Voice Generator від Resemble, щоб безкоштовно клонувати свій голос! Створюйте голос штучного інтелекту, який звучить по-справжньому, за допомогою програми Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.
Jammable
jammable.com
Створюйте обкладинки штучного інтелекту зі своїми улюбленими голосами! Платформа №1 для створення високоякісних обкладинок AI за лічені секунди!
Hour One
hourone.ai
Створіть відеоконтент штучного інтелекту менш ніж за 15 хвилин. Перетворіть будь-який текст, слайди чи підказку на професійне відео під керівництвом ведучого за лічені хвилини. Будь-якою мовою
AssemblyAI
assemblyai.com
Отримайте доступ до потужних моделей штучного інтелекту для транскрипції та розуміння мовлення Наш простий API надає моделі ШІ для розпізнавання мовлення, виявлення мовця, підсумовування мовлення тощо. Ми спираємося на останні найсучасніші дослідження ШІ, щоб запропонувати готові до виробництва, ма...
Gladia
gladia.io
Розкрийте весь потенціал своїх даних за допомогою транскрипції штучного інтелекту, транскрипції та додатків аудіорозвідки за допомогою єдиного API.
Shownotes
shownotes.io
Створіть цільову сторінку з підсумком, 7 балами та пам’ятною цитатою. Транскрибуйте аудіофайл за допомогою Whisper. Транскрибуйте французьку, німецьку, китайську та багато інших. Перетворіть свої думки на публікацію в блозі. Підтримує Youtube, Spotify, Spreaker і Buzzsprout. Підтримує аудіо фор...
OpenAI
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...
Symbl.ai
symbl.ai
Людський інтелект для підприємств. Розуміння розмов Symbl.ai і генеративна технологія штучного інтелекту розкриває весь потенціал людських розмов – для досягнення ваших цілей.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, яка використовує вдосконалені інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії хоста штучного інтелекту.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr — це AI Video Maker, який допомагає творцям створювати контент-маркетингові відео в 10 разів швидше за рахунок автоматизації роботи з редагування відео, наприклад створення відеоматеріалів, створення субтитрів, автоматичне обрізання та багато іншого!
Deepgram
deepgram.com
Вбудуйте Voice AI у свої програми. Від стартапів до NASA API Deepgram використовуються для транскрипції та розуміння мільйонів аудіохвилин щодня. Швидко, точно, масштабовано та економічно ефективно. Усе, що потрібно розробникам для впевненого створення та швидшої доставки.
SpeechAce
speechace.com
У SpeechAce ми прагнемо допомогти тим, хто вивчає мову, покращити свої розмовні здібності за допомогою універсальної технології розпізнавання мовлення. Ми розробили перший у світі API розпізнавання мовлення, який не лише допомагає тим, хто вивчає мову, оцінити свої розмовні навички, але й точно визн...
Phonexia
phonexia.com
Phonexia — це інноваційна чеська компанія-розробник програмного забезпечення, заснована в 2006 році з метою розкрити голосовий потенціал за допомогою голосових біометричних даних і технологій розпізнавання мовлення. Завдяки тісним стосункам із відомою дослідницькою групою мовлення в Технологічному у...
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — це інструмент розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту, який миттєво перетворює промовлене аудіо в текст. Наш інструмент використовує вдосконалену технологію перетворення мови в текст, щоб транскрибувати ваші слова у стислі резюме, які ви можете редагувати або ділитися. ...
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow — це передовий інструмент перетворення мовлення в текст, який надає підприємствам і окремим особам неперевершену точність і ефективність. Наша передова технологія штучного інтелекту забезпечує точну транскрипцію аудіо- та відеовмісту в письмовий текст, підтримуючи до 14 мов, крім англійсь...
ArtPro
artpro.com
ArtPro — це програмне забезпечення для керування інвентаризацією творів мистецтва, призначене для каталогізації, архівування, відстеження, обміну та зберігання творів мистецтва в Інтернеті.
Waanee AI
waanee.ai
Waanee.ai зосереджено на розробці платформи-агрегатора штучного інтелекту для створення утиліт для взаємодії з клієнтами. Waanee.ai розробляє платформу-агрегатор штучного інтелекту для створення утиліт для взаємодії з клієнтами. Платформа забезпечує плавний перехід між різними генеративними моделям...
CrystalSound
crystalsound.ai
CrystalSound — це настільна програма, яка використовує технологію штучного інтелекту, яка допомагає усунути всі небажані шуми та відволікання під час дзвінків, записів і онлайн-зустрічей. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і найсучаснішим функціям CrystalSound може усувати фоновий шум, луну, ефекти ви...
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart — це телесуфлер, який стежить за вашим голосом, допомагаючи створювати відео чи презентації. PromptSmart — це перша в історії програма телесуфлера з розпізнаванням голосу — найдосконаліший інструмент публічних виступів! Запуск у серпні 2014! PromptSmart народився з пристрасті до публіч...
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — це інструмент перевірки голосу, який допомагає виявити автентичність і відфільтрувати голоси, створені ШІ. Він пропонує користувачам душевний спокій і захист від маніпуляцій зі звуком, дезінформації, голосового шахрайства та плагіату під час усного оцінювання. * AI Voice Detecto...
DeepAI
deepai.org
Інструменти штучного інтелекту для творчих людей від природи
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt — це відзначений нагородами стартап із розпізнавання мовлення та соціальне підприємство, яке розробило власну технологію автоматичного розпізнавання мовлення (ASR), яка перетворює нестандартні шаблони мовлення в чітке мовлення в режимі реального часу, дозволяючи дітям і дорослим із серйозни...
Vatis Tech
vatis.tech
Революційне розпізнавання мовлення з надзвичайною точністю та доступною ціною. API Vatis Tech надає вдосконалену технологію перетворення мовлення в текст, яка автоматично перетворює аудіо- та відеофайли в текст із точністю понад 95% за допомогою власних алгоритмів глибокого навчання розпізнавання м...
U-Capture
uniphore.com
Uniphore — одна з найбільших B2B компаній, що базуються на штучному інтелекті — перевірена десятиліттями, створена для масштабування та розроблена для підприємств. Компанія забезпечує бізнес-результати в багатьох галузевих вертикалях і найбільших глобальних розгортаннях. Uniphore впроваджує штучний ...
Thirdlane
thirdlane.com
Розробник платформ і рішень VoIP PBX і уніфікованих комунікацій для компаній, постачальників послуг Інтернет-телефонії та операторів кол-центру.
Spellex
spellex.com
Spellex пропонує програмні рішення для перевірки орфографії, диктування та допоміжних технологій, надаючи клієнтам Spellex інноваційні продукти та послуги світового рівня.
SpeechWrite
speechwrite.com
SpeechWrite — це повний постачальник рішень, що спеціалізується на рішеннях для робочого процесу, цифровому диктуванні, розпізнаванні голосу та рішеннях PDF. Практична технологія SpeechWrite, складна, але проста, дозволяє покращити робоче середовище та просто працювати розумніше. Тісно співпрацююч...
SoundHound AI
soundhound.com
Як провідний інноватор розмовного інтелекту, ми пропонуємо незалежну платформу голосового штучного інтелекту, яка дозволяє компаніям у різних галузях надавати своїм клієнтам найкращий у своєму класі досвід спілкування. Побудована на основі власних технологій Speech-to-Meaning® і Deep Meaning Underst...
Recordator
recordator.com
Recordator.com — це швидке та просте рішення для тих, хто хоче записувати свої дзвінки з чудовою якістю. Він працює на будь-якому мобільному пристрої та операторі, не вимагаючи жодного налаштування.
Recognosco
recognosco.com
SDK розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту використовує нейронні мережі та технологію глибокого навчання. Створено для партнерів. * Використання непрямого підходу - інноваційних технологій без конкуренції з нашими партнерами * Великий ринок і мовне покриття по всьому світу * Гнучке роз...
Picovoice
picovoice.ai
Picovoice — це наскрізна платформа для додавання голосу до будь-чого на ваших умовах. Прискорення впровадження голосового ШІ через інновації. Picovoice повертає підприємствам контроль за допомогою точної, приватної та швидкої голосової технології штучного інтелекту, яка працює на пристрої, мобільни...
Datch
datch.io
Datch — це платформа, яка використовує штучний інтелект для збору дуже деталізованих, структурованих даних, орієнтованих на людину, і водночас надає інформацію про активи для прийняття рішень і управління ресурсами. Наша мета полягає в тому, щоб глибоко усунути дефіцит доступності, надавши дані та а...
CueMe
cueme.com
CueME — це найкращий у світі більярдний додаток для пошуку людей для особистої гри або практично на будь-якому рівні змагань в одиночних, парних і турнірах. Грайте з ким завгодно з усього світу за допомогою відео CueME, технології підрахунку балів і рейтингу. Граючи, ви будете вигравати фішки CueME ...
Voxpow
voxpow.com
Перетворення мовлення в текст на основі машинного навчання. Прямо на вашому веб-сайті та безкоштовно. Voxpow підтримує вашу глобальну базу користувачів, розпізнаючи понад 100 мов і варіантів.
Dictanote
dictanote.co
Ми допомагаємо користувачам підвищити продуктивність за допомогою голосового введення! Dictanote — це сучасна програма для нотаток із вбудованою інтеграцією мовлення в текст, яка полегшує вам голосове введення нотаток понад 50 мовами. Voice In – це розширення chrome для перетворення мовлення в тек...
Spokestack
spokestack.io
Spokestack — це потужна платформа бібліотек із відкритим вихідним кодом і надійних служб, які дозволяють зробити ваше програмне забезпечення повністю голосовим, включаючи: * Автоматичне розпізнавання мовлення * Виявлення голосової активності * Будильне слово * Синтез мовлення * Спеціальний голос * ...
Jotengine
jotengine.com
Jotengine робить розмови та зустрічі більш продуктивними, перетворюючи їх на аудіотранскрипцію та субтитри до відео.
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI — це інтелектуальний інструмент для перетворення голосу в текст і центр вмісту, який перетворює аудіофрагменти на готові до публікації статті та слугує швидким помічником для написання. Штучний інтелект Flipner представляє революційний підхід до створення тексту, що дозволяє авторам без ...
Dubber
dubber.net
Dubber — це уніфіковане хмарне рішення для запису дзвінків і голосового штучного інтелекту для дотримання нормативних вимог, продажів і обслуговування. Повністю сумісне рішення для запису дзвінків від Dubber можна ввімкнути одним клацанням миші, і його можна нескінченно масштабувати в хмарі без жод...
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic надає спеціалізовані модулі, включаючи аудіо в текст, мову в текст, розмову в текст і делегування завдань — все це на одній інформаційній панелі. * Лише аудіо: традиційний аудіодиктант, під час якого аудіо записується та надсилається розшифровувачу, який може перебувати будь-де (зокрема,...
Cochl
cochl.ai
Cochl — це дослідницький стартап, який зосереджується на технології машинного прослуховування. Ми надаємо звукову систему штучного інтелекту для розробників і компаній, щоб надати їхнім продуктам і послугам здатність слухати, як людина.
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics є піонером у розробці інноваційних аудіоалгоритмів, заснованих на моделях штучного інтелекту та глибокого навчання, і фундаментально покращує можливості покращення аудіомовлення в цифровій комунікації та медіаконтенті.
Scribbl
scribbl.co
Змініть свої враження від зустрічей за допомогою Scribbl – найкращого інструменту на основі ШІ для підвищення продуктивності та співпраці. Попрощайтеся з нотатками та прийміть нову еру ефективних зустрічей. Scribbl легко фіксує, транскрибує та записує ваші зустрічі, гарантуючи, що ви ніколи не пропу...
Philips SpeechLive
speechlive.com
Philips SpeechLive — це хмарне рішення для диктування, транскрипції та розпізнавання мовлення. Це допомагає авторам переходити від мови до тексту швидше, ніж будь-коли раніше. SpeechLive має повне наскрізне шифрування з багатофакторною автентифікацією за допомогою хмарних служб Microsoft Azure. Наш...
Crescendo
crescendo.com
Корпорація Crescendo Systems є провідним розробником систем документації, цифрового диктування, обробки голосу, транскрипції та керування документообігом для медичних, юридичних, правоохоронних і страхових секторів.
Altered
altered.ai
Altered — це аудіоредактор наступного покоління, який інтегрує численні технології голосового штучного інтелекту в зручну програму для створення високоякісного голосового контенту для різних галузей, зокрема для подкастерів, студій відеоігор та електронного навчання.
VoxSciences
voxsci.com
VoxSciences перетворює вашу голосову пошту на текст і доставляє її на ваш мобільний телефон як текстове (SMS) повідомлення та/або як електронний лист.
Synth
usesynth.com
Synth — це комплексне рішення на базі штучного інтелекту для керування та використання ділових розмов. Synth транскрибує, перекладає та аналізує всі ваші дзвінки – будь то дзвінки про продажі, внутрішні чи зовнішні зустрічі, дзвінки в кол-центр і взаємодія зі службою підтримки клієнтів. Synth також ...
Kukarella
kukarella.com
Зробіть голос за кадром із ідеальною чіткістю звуку, темпом, інфікацією та вимовою. На Kukarella ви можете спробувати найкращі нейронні голоси ШІ. Усі комерційні права включені. Kukarella пропонує доступ до понад 800 голосів штучного інтелекту 130 мовами та акцентами, які підходять для комерційного...
LumenVox
lumenvox.com
LumenVox є провідним постачальником мовних технологій операторського рівня для організацій у всьому світі. Як частина Capacity, LumenVox перетворює досвід клієнтів за допомогою технології розпізнавання мовлення та автентифікації голосу на основі штучного інтелекту. ДНК LumenVox базується на 20-річн...
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger — це веб-програмне забезпечення для розпізнавання мовлення та перекладу голосу, яке включає автоматичну пунктуацію, автоматичне збереження, мітки часу, можливість редагування в тексті, транскрипцію аудіофайлів, параметри експорту тощо. * Speechlogger — це інструмент, призначений для а...
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo заново винаходить диктант для медичних працівників. Незалежно від того, чи працюєте ви у ветеринарії чи медицині, Talkatoo — це програмне рішення для перетворення мови в текст. Talkatoo сумісний як з Windows, так і з Mac, працює в будь-якому полі, яке можна вводити (включаючи PIM та EHR), і...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics є провідним світовим експертом у сфері мовленнєвого інтелекту, який поєднує останні досягнення в галузі штучного інтелекту та машинного навчання, щоб розкрити бізнес-цінність людського мовлення. Компанії використовують Speechmatics у всьому світі, щоб точно розуміти та транскрибувати лю...