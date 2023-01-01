TRANSKRIPTOR — один із найкращих інструментів продуктивності, який перетворює мовлення на текст онлайн! Використовуйте програмне забезпечення для автоматичної транскрипції, щоб транскрибувати мовний файл у текст, як-от інтерв’ю, зустрічі та подкасти. TRANSKRIPTOR підтримує всі формати файлів.

Вебсайт: transkriptor.com

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