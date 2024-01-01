Realsoft

Realsoft

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Вебсайт: realsoft.ae

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RealSoft — це першокласне програмне забезпечення ERP для трейдингу в ОАЕ з більш ніж 19-річною історією та універсальністю, яке реалізує понад 4000 проектів на Близькому Сході. Програмне забезпечення ERP — це повністю оцифрована та ідеально розроблена програма ERP із підтримкою ПДВ, штучним інтелектом для комерційної галузі (взуття, логістика, ланцюг поставок, одяг, будівельні матеріали, автомобілі та запчастини, текстиль, оптова, роздрібна торгівля тощо). .).
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: realsoft.ae

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Альтернативи

Workday

Workday

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Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

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Acumatica

Acumatica

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weclapp

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Sage Intacct

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