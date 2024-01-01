Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Realsoft» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

RealSoft — це першокласне програмне забезпечення ERP для трейдингу в ОАЕ з більш ніж 19-річною історією та універсальністю, яке реалізує понад 4000 проектів на Близькому Сході. Програмне забезпечення ERP — це повністю оцифрована та ідеально розроблена програма ERP із підтримкою ПДВ, штучним інтелектом для комерційної галузі (взуття, логістика, ланцюг поставок, одяг, будівельні матеріали, автомобілі та запчастини, текстиль, оптова, роздрібна торгівля тощо). .).

Вебсайт: realsoft.ae

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