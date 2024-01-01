Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Alima» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Alima – це технологічна компанія, яка займається ланцюгом поставок і спрощує закупівлю свіжих товарів у Латинській Америці. Ми допомагаємо ресторанам, брендам CPG і роздрібним торговцям планувати їхні замовлення на покупку, замовлення продуктів, управління витратами та логістику.

Вебсайт: landing.alima.la

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