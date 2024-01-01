Alloy.ai

Alloy.ai

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Вебсайт: alloy.ai

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Alloy.ai — це вежа контролю попиту та запасів, спеціально створена, щоб допомогти брендам споживчих товарів продавати більше товарів, економити час і вирішувати складні проблеми ланцюга поставок. Alloy.ai побудовано на платформі даних, що працює на базі понад 850 попередньо створених конекторів, які інтегрують щоденні дані POS та інвентаризації на рівні SKU з даними про ланцюг постачання, надаючи брендам повну та миттєву видимість попиту та запасів у їхній мережі. Наша хмарна платформа є центральним центром для виявлення проблем і можливостей, негайного реагування та прогнозування того, які проблеми з продажами та ланцюгами постачання можуть перетворитися на серйозні проблеми. Alloy.ai довіряють компанії зі списку Fortune 500 і закінчують цифровими корінними компаніями, зокрема Ferrero, Bic, Valvoline, Bosch і Melissa & Doug. Клієнти регулярно досягають зниження кількості товарів, які відсутні на складі, на 35%+, впливу на кінцевий результат на 5%+ і додаткових замовлень на мільйони доларів у своїх роздрібних партнерів.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для аналітики роздрібної торгівлі

Вебсайт: alloy.ai

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