Retail Analytics Software - Найпопулярніші застосунки
Retail analytics software offers retailers comprehensive insights into every aspect of their operations. It provides detailed analytical data that enables more informed and strategic decision-making by examining key performance indicators (KPIs) such as total sales volume, average transaction size, retail conversion rate, and rate of return. Retail analysts and managers use this tool to monitor company performance across different regions and business units, often in real-time. This software helps retailers identify and analyze customer data, revealing which items are selling well, when they sell the most, and which demographics are purchasing specific items. It also studies shopping patterns and uncovers consumer trends, empowering sales and marketing teams to develop better sales strategies and implement effective marketing and loyalty programs.
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Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!
Creatio
creatio.com
Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...
Repsly
repsly.com
Як інтелектуальні польові команди виграють у роздрібній торгівлі. Статистика в режимі реального часу щодо роздрібної торгівлі та ефективності продажів. Розумніші інструменти мерчандайзингу, просування та продажів для вашої команди на місцях. Все, що вам потрібно, щоб виграти на полиці.
smartscout
smartscout.com
Усе, що вам потрібно для створення списків, які подобаються клієнтам і алгоритмам Amazon. За допомогою штучного інтелекту ви можете створювати списки з правильними ключовими словами та правильним повідомленням, як експерт, але лише за кілька хвилин
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
Zoined
zoined.com
Перетворіть свої дані на ефективну бізнес-аналитику. Будь-де, в режимі реального часу. ZOINED® — це хмарне аналітичне рішення для роздрібних торговців, ресторанів і оптовиків. Запрацює протягом 24 годин. Заповніть свою ділову електронну адресу, щоб переглянути демонстрацію.
Purple
purple.com
Фіолетовий — найкращий технологічний прогрес у матрацах за останні 80 років. Наші матраци та подушки поставляються з безкоштовною доставкою, безкоштовним поверненням і пробним періодом на 100 ночей.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнті...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o delivers actionable retail insights in ONE software platform that brands can use to drive their Ecommerce business
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel provides the only in-store and online retail technology solution driven by passionate brand experts. Equipping skilled, passionate brand reps with powerful cloud-based technology allows them to make intelligent sales optimizations in both e-commerce and in-store environments. ThirdChann...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report is a feature-rich shopping centre management and retail analytics software solution that’s revolutionising the way you manage your assets. Our innovative features are designed to address the unique challenges of the retail industry, ensuring profitable growth in today’s competitive env...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix is a full data analytics platform for retailers with the mission of enabling retailers to get value from their data. We process and store sales, labor and customer data using state of the art data warehouse technologies. Our dashboards and reports allow retailers to easily find the data...
Skupos
skupos.com
Connecting the convenience retail industry -- Skupos powers smarter, more profitable retail by connecting independent stores, brands, and distributors on one platform.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai is a demand and inventory control tower purpose-built to help consumer goods brands sell more products, save time and solve complex supply chain challenges. Alloy.ai is built on a data platform powered by 850+ pre-built connectors that integrate daily SKU-store level POS and inventory data ...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics empowers you with a single source of sell-through data so you can make faster, better decisions for your business. Forecast, plan and execute with precision to increase sales, optimize inventory and develop strategic relationships with buyers. With SPS Analytics, you gain acce...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights provides manufacturers and retailers visibility into omnichannel consumer behaviors including brand and channel switching, household penetration, and shopper profiles within a user-friendly platform. Numerator Insights offers over 35 flexible reports to provide faster, deeper answ...
Style Arcade
stylearcade.com
For fashion and apparel brands who want to grow faster, Style Arcade is a retail analytics platform that turns merchandising into a competitive advantage.Instead of relying on inaccessible systems; manual processes; and unreliable projections – Style Arcade unlocks merchandise data and proactively ...
Crisp
gocrisp.com
Crisp connects and analyzes retail data across the supply chain, empowering CPG brands with real-time, actionable insights to keep shelves stocked, reduce waste and skyrocket profitability. Crisp's open-data platform connects suppliers to data from 40+ retailers and distributors, delivering sales an...
HitPay
hitpayapp.com
Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...
Daasity
daasity.com
Daasity дозволяє багатоканальним споживчим брендам керувати даними. Платформа Daasity, створена аналітиками та інженерами, підтримує різноманітну архітектуру даних, аналітику та потреби у звітності споживчих брендів, які продають через eCommerce, Amazon, роздрібну та оптову торгівлю. Використовуючи ...
Peel Insights
peelinsights.com
Peel автоматизує аналіз даних для магазинів електронної комерції на Shopify, допомагаючи брендам отримувати більше важливих 2-х і 3-х покупок від своїх клієнтів. Платформа надає повний набір показників і звітів, орієнтованих на утримання, які легко доступні у візуальному форматі для всіх зацікавлени...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...
MakerSights
makersights.com
MakerSights — це єдиний робочий простір для керування асортиментом, який дає змогу роздрібним брендам використовувати орієнтований на споживачів підхід до стратегії продукту та дозволяє їм створювати більше продуктів, які подобаються людям, і менше того, що їм не подобається. Робочий простір MakerSi...
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail — це мобільний додаток, який полегшує роботу з клієнтами роздрібних продавців із високими цінами. Використовуючи книгу клієнтів, роздрібні продавці отримують видимість і контроль над клієнтським досвідом, що призводить до збільшення кількості відвідувань магазину, кращих коефіцієнт...
Endear
endearhq.com
Endear — це перша роздрібна платформа управління взаємовідносинами з клієнтами, створена для співробітників у магазині для надсилання та відстеження персоналізованого охоплення клієнтів. Endear підключається до торгових точок та інших відповідних додатків, щоб консолідувати всю інформацію про клієнт...
Mobivity
mobivity.com
Mobivity допомагає ресторанам та іншим брендам роздрібної торгівлі керувати зв’язками клієнтів у цифровому світі, щоб збільшити частоту відвідувань і витрати. По суті, ми є платформою для залучення клієнтів для ресторанів і роздрібних торговців, яка допомагає їм охоплювати клієнтів безпосередньо за ...
Stackline
stackline.com
Виконуючи місію підживлення майбутнього комерції шляхом зближення брендів і клієнтів, Stackline є першою повною платформою підключеної комерції для найбільш інноваційних брендів світу. Власні нейронні мережі Stackline і системи глибокого навчання виводять на поверхню та візуалізують трансформаційну ...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce — це платформа для роздрібної електронної комерції, яка з’єднує CPG із роздрібними продавцями, перетворюючи доступні для покупки інструменти в практичну інформацію, яка стимулює ефективний маркетинг. Набір інструментів від Pear, включаючи засоби пошуку магазинів, сторінки для покупок, ...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo є постачальником рішень для аналітики електронної комерції для онлайн-магазинів і брендів. Вона спеціалізується на моніторингу та автоматизації цін для електронних магазинів і рішеннях DPSM (Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising) для виробників. Dealavo співпрацює з компаніями на 32...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC була піонером на конкурентному ринку даних, забезпечуючи вилучення та аналіз веб-даних для клієнтів у багатьох галузях туризму та роздрібної торгівлі. QL2 забезпечує справжню конкурентну перевагу завдяки збору даних на вимогу, моніторингу цін, оптимізації асортименту, підбору проду...
inMarket
inmarket.com
У InMarket бути найкращим у своєму класі означає надавати нашим клієнтам доступ до найбільш точних і точних даних про місцезнаходження, отриманих на основі дозволів і SDK, доступних на сьогодні. Це також означає створення проривного досвіду за допомогою гіперрелевантних, своєчасних повідомлень у важ...
Conjura
conjura.com
Conjura дає змогу приймати рішення на основі даних за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей і корисної інформації для компаній електронної комерції.
Datasembly
datasembly.com
Datasembly надає доступ до мільярдів записів про ціни на продукти та роздрібні ціни з кожного магазину в сотнях роздрібних торговців.