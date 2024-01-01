HitPay

HitPay

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: hitpayapp.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів.
Категорії:
Finance
Payment Gatewaysc

Вебсайт: hitpayapp.com

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Альтернативи

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Skrill

Skrill

skrill.com

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Neteller

Neteller

neteller.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Mollie

Mollie

mollie.com

WePay

WePay

wepay.com

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Poynt

Poynt

poynt.com

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

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cardinity.com

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Paymaya

maya.ph

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CoinPayments

coinpayments.net

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