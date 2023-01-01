AlignBooks — це хмарне бухгалтерське програмне забезпечення № 1 в Індії. Це універсальне рішення для всіх потреб вашого бізнесу. Це онлайн-рішення для керування бухгалтерським обліком, виставленням рахунків, інвентаризацією, фінансами, HR/розрахунком заробітної плати, CRM, POS, роботою та виробництвом. Він доступний як на мобільних пристроях, так і на настільних комп’ютерах, тому дуже простий у використанні та дуже доступний. AlignBooks широко поширений у 19+ галузевих галузях і має понад 30 000 клієнтів із цих галузей із більш ніж 218 000+ попередньо визначеними SKU.

Вебсайт: alignbooks.com

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