Бухгалтерське рішення, яке також пропонує модулі для відділу кадрів і розрахунку заробітної плати.

Вебсайт: consisa.com.br

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