Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CaptivateIQ» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

CaptivateIQ — це програмне забезпечення №1 у рейтингу комісії з продажу, призначене для об’єднання команд. Ми надаємо командам змогу керувати комісійними з більшою точністю та прозорістю.

Вебсайт: captivateiq.com

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