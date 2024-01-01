Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Qualzz» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

What is Qualzz? Qualzz is a conversion optimization tool that turns your online traffic into sales. It is an efficient tool to Increase Online Revenue, Collect Email Signups, Generate Leads and Increase conversion rates. Qualzz allows you to design beautiful pop-ups in few clicks through drag & drop editor, personalize the messages as per the customer preferences and schedule. You can choose from the high converting ready made templates designed by the CRO experts and use integrations to automate the lead generation process. Below are couple of use cases: ✔ Capture more subscribers ✔ Reduce cart abandonment ✔ Increase cart value ✔ Promote special offers ✔ Offer discounts ✔ Collect feedback ✔ Facilitate social likes and sharing

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Вебсайт: qualzz.com

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