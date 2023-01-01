Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hello Bar» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Перетворіть на 83% більше відвідувачів на потенційних клієнтів, підписників і покупців - Смуги, модали, повзунки — красиво оформлені спливаючі вікна для вашого сайту. Простий у використанні. Повністю настроюється. Високоефективний. - Розширене націлювання — націлюйте повідомлення на користувачів для досягнення максимального ефекту. Точне націлювання за пристроєм, місцезнаходженням, відвідуванням, сторінкою тощо. - Простий у використанні — встановлення в 1 клік. Немає коду. WordPress, Shopify, SquareSpace, Wix та ще 17.

Вебсайт: hellobar.com

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